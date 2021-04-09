Космический корабль Союз МС-18 запущен с Байконура

С Байконура запустили космический корабль Союз МС-18. Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

9 апреля 10:42 по московскому времени Космический пилотируемый корабль "Ю. А. Гагарин" (Союз МС-18) запущен на ракете-носителе "Союз-2.1а" с космодрома Байконур. На Международную космическую станцию (МСК) два российских космонавта Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай.

Ранее члены экипажа доложили главе "Роскомоса" Дмитрию Рогозину о готовности к полету, после чего отправились на стартовый комплекс.

Приблизительно через девять минут после запуска пилотируемый корабль отделится от третьей ступени ракеты. Полет до МСК займет около трех часов. "Ю.А. Гагарин" пристыкуется к модулю "Рассвет" в 14:07 по московскому времени.

Напомним, запуск проводится в преддверии 60-летия полета на орбиту первого космонавта Юрия Гагарина. Имя космонавта украшает поверхность экранно-вакуумной теплоизоляции бытового отсека корабля. На головном обтекателе ракеты-носителя разместили эмблему "Год Гагарина 1961-2021", которая выступает официальным символом юбилея.