В Великобритании объявили национальный траур после смерти принца Филиппа Фото: REUTERS

В Великобритании объявили национальный траур после смерти принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Королевская семья будет скорбеть на протяжении 30 дней.

В стране приспущены флаги. Также не будут приниматься законы, поскольку королева не будет заниматься государственными делами. Парламентарии будут носить черные ленточки на рукавах, а мужчины – черные галстуки.

Напомним, 9 апреля в возрасте 99 лет из жизни ушел принц Филипп, муж Елизаветы II. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте королевской семьи. Как уточняется, принц Филипп скончался утром в Виндзорском замке.

Также появилась информация, что Елизавета II объявит восьмидневный траур после смерти ее мужа принца Филиппа. Монарх не будет выполнять никаких рабочих обязанностей даже в частном порядке, а государственные дела также будут приостановлены.