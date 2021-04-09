Европейская комиссия выразила соболезнования после смерти принца Филиппа

В ЕК выразили соболезнования после смерти принца Филиппа Фото: REUTERS

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила соболезнования королевской семье Великобритании после смерти принца Филиппа.

- Я с прискорбием узнала о кончине принца Филиппа. Хочу выразить искренние соболезнования Ее Величеству королеве, королевской семье и народу Соединенного Королевства в этот очень печальный день, — написала она в своем аккаунте в Twitter.

Напомним, 9 апреля в возрасте 99 лет из жизни ушел принц Филипп, муж Елизаветы II. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте королевской семьи.

Также в Великобритании объявили национальный траур. В стране приспущены флаги. Также не будут приниматься законы, поскольку королева не будет заниматься государственными делами. Парламентарии Великобритании будут носить черные ленточки на рукавах, а мужчины – черные галстуки.