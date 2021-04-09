Зеленский прибудет с рабочим визитом в Турцию

Владимир Зеленский прибут с рабочим визитом в Турцию Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 10 апреля, посетит Турцию, где встретится с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента Турции.

Лидеры двух стран обсудят двусторонние отношения и меры по их укреплению.

- На основе общего понимания сохранения мира и стабильности на повестке дня будут региональные и международные вопросы. Кроме этого, участники ССВУ обменяются взглядами по улучшению положения крымских татар, — гласит сообщение пресс-службы.

Ранее Владимир Зеленский посетил позиции украинских военных в Донбассе. Присутствующие почтили память погибших в Донбассе минутой молчания, после чего президент Украины вручил военным награды и подарки. Затем Зеленский пообедал вместе с солдатами в столовой, отметив высокое качество блюд.