Турция сообщила России о проходе военных кораблей США в Черное море

Турция сообщила России о проходе американских военных кораблей в Черное море Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В соответствии с конвенцией Монтре Турция уведомила Россию и планируемом проходе военных кораблей Соединенных Штатов в Черное море. Об этом сообщило посольство РФ в Анкаре.

- США как участник конвенции Монтре выполнила процедуры, предусмотренные Конвенцией для прохода в Черное море. Турция в соответствии с Конвенцией направила ее участникам уведомление о проходе военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении, — приводит сообщение дипмиссии "Интерфакс".

Чуть ранее Вашингтон уведомил Анкару, что два военных корабля США пройдут на следующей неделе через Босфор в Черное море. Сообщается, что корабли по очереди пройдут через пролив 14 и 15 апреля и вернутся 4 и 5 мая.

Ранее в Черном море без предупреждения начали учения военно-морские силы Украины. Сообщается, что канал "Устье "Быстрое" - открыт, на Бугско-Днепровско-лиманском и Херсонском морском каналах ограничена лоцманская проводка ввиду военных учений.