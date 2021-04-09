Роскосмос покроет всю Россию спутниковой связью к 2024 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в пятницу, 9 апреля, заявил, что госкорпорация планирует через три года обеспечить космическую связь и широкополосный доступ (ШПД) в интернет по всей стране.

"Если следовать нашим планам, то в 2024 году мы обеспечим всю РФ 100% покрытием космической связью и ШПД", - цитирует Рогозина ТАСС.

Он рассказал, что широкополосный доступ в интернет представляет большой интерес для России. Рогозин заверил, что после того, как будет утверждена программа "Сфера", госкорпорация незамедлительно развернет работы по созданию на новых платформах новых спутниковых группировок.

Так, приоритетным регионом для Роскосмоса является Арктическая зона, которую необходимо "обеспечить высокодетальным мониторингом, широкополосным интернетом и космической связью". Рогозин отметил, что это поможет развитию Северного морского пути.