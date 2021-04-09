Пресненский суд Москвы арестовал адвоката экс-полковника МВД Захарченко. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресненский суд Москвы арестовал адвоката бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Александра Горбатенко. Он подозревается в передаче взятки в 500 тыс. рублей.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Горбатенко Александра Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве в крупном размере"), сроком до 7 июня", - сказала пресс-секретарь суда ТАСС.

СК установил, что с июля по август 2018 года адвокат Горбатенко выступил в качестве посредника при передаче взятки в интересах своего знакомого.

Адвокат пообещал должностным лицам УМВД России по городскому округу Химки, что если его знакомый передаст взятку, то сотрудники полиции примут решение о направлении материала проверки в орган предварительного следствия полиции для возбуждения уголовного дела, то он передаст им 500 тыс. рублей. Должностные лица УМВД также проходят по делу о взятке, их действиям будет дана правовая оценка.