У подпольного миллиардера Захарченко нашли заначку на черный день

Полковник МВД Дмитрий Захарченко находится под следствием за взятки уже больше двух лет, а у него все продолжают находить огромные суммы денег.

- Генпрокуратура в ближайшее время направит в суд гражданский иск к Захарченко об обращении в пользу государства средств в размере 484 миллионов рублей, - объявил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

Эти деньги обнаружились у 5 человек из близкого круга Захарченко. Через них, как считают прокуроры, полковник МВД пытался скрыть свои преступные доходы. Теперь все эти приятели Захарченко пойдут по уголовному делу как подельники.

Заначку на черный день Захарченко хранил в ценных бумагах (более 200 тысяч долларов), недвижимости (более 200 миллионов рублей), на банковских счетах (35 миллионов рублей) и в ювелирных украшениях (10 миллионов рублей).

Напомним, раньше государство уже арестовало у Захарченко и членов его семьи имущества на 9 миллиардов рублей. Кроме того, Генпрокуратура ходатайствует об изъятии у мужа сестры Захарченко, сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина имущества еще на 380 миллионов рублей (это 28 объектов недвижимости и несколько дорогих автомобилей).

И все это по одному только уголовному делу. Аресты коррупционеров оказываются весьма выгодным делом для государственного бюджета.

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