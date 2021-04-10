Инфекционист рассказал о разработке "Спутник V" для подростков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Российские ученые уже создали несколько вакцин от коронавируса, все они эффективные и безопасны для применения. О том, как обстоят дела с разработкой препарата от covid-19 для подростов, в эксклюзивном интервью для kp.ru рассказал известный врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев.

По его словам, если говорить о вакцине "Спутник V", то на данный момент для несовершеннолетних уже проводятся клинические испытания, в которых дети разбиты на три возрастные группы.

- Что касается "Спутника", то сейчас дети разбиты на три возрастные группы для проведения клинических исследований. Начали с самой старшей и дальше будут спускаться к меньшим возрастам, - рассказал Малышев.

Также доктор выразил надежду, что уже в ближайшее время "мы услышим, что разрешена актиковидная прививка для подростков".

Ранее сообщалось, что российскими учеными разработаны и зарегистрированы три вакцины от коронавируса - "Спутник V" от Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и "Ковивак" центра имени Чумакова РАН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Иммунитет после «Спутника» будет сохраняться около двух лет": Защитят ли прививки от новых штаммов коронавируса

Об этом рассказал kp.ru известный врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев (подробности)