Инфекционист: Людям с ослабленным организмом лучше прививаться в поликлинике, остальным можно в ТЦ

Есть ли разница в выборе места, где желающим привиться будут вводить препарат, рассказал врач-инфекционист Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские ученые уже создали несколько вакцин от коронавируса, а поставить прививку граждане могут как в поликлинике по месту жительства, так и в специальных пунктах вакцинации в торговых центрах. О том, есть ли разница в выборе места, где желающим привиться будут вводить препарат, kp.ru рассказал врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев.

По его словам, все зависит от состояния здоровья человека, которое индивидуально у каждого из граждан.

- Все зависит от вашего состояния здоровья. Людям с ослабленным организмом, хроническими болезнями, наверное, все-таки лучше прививаться в поликлинике. Желательно, именно там, где вы наблюдаетесь, есть ваши лечащие врачи. А если вы молоды, крепки, здоровы, спокойно идите в торговый центр или любой другой пункт вакцинации, - рассказал доктор.

Напомним, российскими учеными разработаны и зарегистрированы три вакцины от коронавируса - "Спутник V" Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" новосибирского центра "Вектор" и "Ковивак" центра имени Чумакова РАН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Иммунитет после «Спутника» будет сохраняться около двух лет": Защитят ли прививки от новых штаммов коронавируса

Об этом рассказал известный врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев (подробности)