Жириновский раскритиковал продажу путевок в Турцию: "О людях не думают"

Жириновский раскритиковал продажу путевок в Турцию Фото: Иван МАКЕЕВ

Руководитель фракции ЛДПР, политик Владимир Жириновский в эфире радио "Комсомольская правда" высказался о продажу путевок в Турцию в условиях текущей эпидемиологической ситуации.

- Представляете, страна на пороге гибели! А наши туристы уже сейчас поедут. Там уже тепло. Помню, в апреле был на Кипре, там клубничка, купаться можно. Поэтому уже сейчас в ближайшие две-три недели там будет полно наших туристов. И что они нам привезут в подарок? Не просто коронавирус, а южно-африканский вариант, британский. Еще хуже, чем тот, которым мы уже болеем второй год, - сказал политик.

Жириновский также раскритиковал работу туроператоров, поскольку в их интересах заработать деньги, но не думать о здоровье отправляющихся на отдых граждан.

- Нужны меры. Почему туроператоры продают? И почему наши граждане покупают эти путевки в южные страны, где президенты умирают от коронавируса. Танзания, у нас же есть агентства по туризму. У них опять деньги, надо дать заработать туроператорам, авиации, рестораны. А о людях не думают, - высказался представитель фракции ЛДПР.