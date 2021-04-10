Байден назвал принца Филиппа "чертовски классным парнем" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский президент Джо Байден во время своего выступления в адрес Елизаветы II со словами поддержки и соболезнования, назвал покойного принца Филиппа "чертовски классным парнем".

Принц Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет, не дожив всего пары месяцев до своего столетнего юбилея.

- Мы с Джилл (супруга Байдена) и вся администрация шлем наши соболезнования ее величеству Елизавете Второй в связи с кончиной принца Филиппа. Он был чертовски классным парнем, - заявил 78-летний Байден журналистам.

Ранее сообщалось, что в возрасте 99 лет умер принц Филипп, муж Елизаветы II. Он скончался утром в пятницу, 9 апреля, в Виндзорском замке. Оказалось, что последним желанием принца Филиппа было "мирно умереть дома в собственной постели", пишет Мirror. Слова соболезнования и поддержки семье умершего высказывают различные политические лидеры.