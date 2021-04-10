Эпидемиолог заявила, что заболеваемость коронавирусом в России может снизиться до конца весны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России будет сохраняться на нынешнем уровне и может даже снизиться до конца весны. Такое заявление сделала заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, отметив, что такое возможно при ускорении темпов вакцинации от COVID-19 и соблюдении мер профилактики.

Как отметила эксперт, колебания ежесуточного числа заболевших возможны в ту и другую сторону.

Пшеничная заявила, что темпы заболеваемости коронавирусом на сегодняшний день снижаются, поскольку растет число людей, которые приобрели иммунитет к COVID-19 за счет широкомасштабной вакцинации, а также соблюдению рекомендованных мер профилактики и тех, кто уже перенес инфекцию.

«Самое главное, чтобы та позитивная тенденция на снижение заболеваемости, которая наметилась еще зимой, продолжалась и дальше. А это во многом зависит от нас самих», - приводит РИА Новости слова специалиста.

Напомним, ранее Пшеничная заявила о возможности колебания по количеству заразившихся коронавирусом весной 2021 года. При этом она отметила, что рост инфицированных вряд ли достигнет показателей осеннего пика.