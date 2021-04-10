В Греции заявили, что страна заплатила высокую цену за санкции Евросоюза против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Афины заплатили высокую цену за санкции Европейского союза, которые были введены против Москвы. Такое заявление сделал первый замглавы Министерства иностранных дел Греции Мильтиадис Варвициотис в ходе встречи с украинским послом Сергеем Шутенко, указав на резкое сокращение экспорта из России.

«Варвициотис напомнил, что наша страна заплатила большую экономическую цену в экспорте своей продукции в Россию в результате европейских санкций против РФ», - сообщение пресс-службы внешнеполитического ведомства.

Кроме того, дипломат заявил, что Афины поддерживают процесс урегулирования «украинского вопроса», и отмтеил, что международные проблемы необходимо решать путем диалога.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Европейский союз продлил персональные санкции в отношении России до 15 сентября текущего года.