Видео перехвата российским МиГ-31 американского самолета-разведчика RC-135 появилось в сети Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Видео перехвата российским истребителем МиГ-31 американского самолета - разведчика RC-135 над Тихим океаном появилось в сети.

Как писал сайт kp.ru, американский самолет - разведчик RC-135 приблизился к воздушным границам России над Тихим океаном в субботу, 10 апреля. В Национальном центре управления обороной (НЦУО) России сообщили, что российские средства контроля засекли в воздухе над нейтральными водами цель, которая приблизилась к государственной границе. Для опознавания в воздух поднялся истребитель МиГ-31.

Экипаж российского истребителя сопроводил американский самолет над акваторией Тихого океана. При этом российские границы нарушены не были, а весь полет МиГ-31 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

После разворота иностранного американского самолета экипаж российского истребителя вернулся на аэродром базирования.