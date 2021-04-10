Среди пострадавших в ДТП в Турции россиян оказались дети

Среди пострадавших россиян в ДТП в Турции оказались дети. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Среди 26 россиян, пострадавших в результате ДТП с туристическим автобусом в Турции, оказались двое детей, сообщает источник "Известий".

Всего в результате происшествия в местные больницы были доставлены 26 человек, некоторых из них госпитализировали в клиники населенных пунктов Конья и Сельчук с травмами разной степени тяжести.

Напомним, ДТП произошло утром, 10 апреля в Турции. Туристический автобус, направлявшийся в Каппадокию, улетел в кювет. ЧП произошло на трассе Конья — Аксарай. В результате происшествия погибла российская туристка.

Жертвой ДТП оказалась 43-летняя Елена Автайкина, она работала лаборантом в Центре профилактики и борьбы со СПИДом. У нее осталось двое детей, один из них — несовершеннолетний. Всего в автобусе находилось 32 человека.

Представители российского посольства в Анкаре отправились на место происшествия для выяснения обстоятельств аварии.