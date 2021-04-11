Нужны именно весной: Врач-пульмонолог назвал ещё один плюс ношения масок

Может ли пыльца в воздухе повысить риск заражения коронавирусом, рассказал врач-пульмонолог Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Медицинские маски способны не только защитить от заражения вирусными заболеваниями, но снизить риск аллергических реакций, заявил в беседе с "Комсомольской правдой" врач-пульмонолог Владимир Бекетов.

- Маска задерживает пыльцу. Если у вас есть проблемы с поллинозом, риск аллергических реакций на пыльцу, то маска вам поможет в большей степени справиться именно с аллергическим компонентом, - отметил эксперт.

Он также отметил, что, говоря о пандемии коронавируса, носить маску не надо, если человек идёт один.

- Если же человек оказывается среди скопления людей, то маску использовать разумно — вне зависимости от того, находитесь вы в помещении или на открытом воздухе, - отметил при этом Бекетов.