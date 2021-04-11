Президент Киргизии рассказал, что народ впервые сможет выбрать форму правления

Президент Киргизии проголосовал на референдуме по конституции и выборах в местные советы
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Впервые в истории Киргизии народ сможет самостоятельно выбрать форму правления в государстве, заявил президент страны Садыр Жапаров.
- Сегодня у нас общенародный референдум, до сегодняшнего дня, за 30 лет мы меняли конституцию много раз, и каждый раз переписывали ее проекты у других государств. Этот проект мы впервые подготовили сами, - приводит ТАСС фрагмент обращения Жапарова к нации.
Президент также отметил, что в стране назрела необходимость изменений Конституции. По словам Жапарова, новый проект конституции разработало научное сообщество, а также активные представители общественности.
Ранее сайт KP.ru сообщил, что премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов принял участие в местных выборах и референдуме по изменению конституции республики, а также призвал всех граждан Киргизии активно участвовать в голосовании.