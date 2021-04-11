В Британии арестовали пасынка убитого миллионера Ричарда Саттона Фото: REUTERS

В Великобритании арестовали 34-летнего Томаса Шрайбера по подозрению в убийстве своего отчима, мультимиллионера Ричарда Саттона. Об этом в воскресенье, 11 апреля, пишет издание Daily Mail.

Подозреваемого задержали через несколько часов после убийства Саттона в собственном особняке. Причиной смерти мужчины, как показала экспертиза, стали ножевые ранения. Под подозрение попал Шрайбер, который был госпитализировал в медицинское учреждение с травмами, не представляющими угрозы для жизни. Шрайбера также могут обвинить в покушении на убийство супруги мультимиллионера.

По словам близких к семье местных жителей, у приемного сына Саттона наблюдались некоторые проблемы в общении с другими людьми, однако соседи описывали Томаса как «прекрасного» человека.

Напомним, 8 апреля стало известно о трагедии в доме одного из богатейших людей в Британии. Прибывшие на место убийства Саттона сотрудники правоохранительных органов задержали 34-летнего Томаса Шрайбера: его обнаружили в салоне автомобиля с ножевыми ранениями. Отмечалось, что ранения мужчина нанес себе сам.

Ричард Саттон был влиятельным землевладельцем, состояние которого оценивалось в 300 миллионов фунтов.