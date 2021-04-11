Причиной аварии на ядерном объекте в Иране стал теракт Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Авария в распределительной электросети на ядерном объекте в Натанзе произошла в результате террористического акта. Об этом в воскресенье, 11 апреля, сообщил вице-президент Ирана и глава иранской Организации по атомной энергии Али Акбар Салехи.

- Власти нашей страны осуждают этот отвратительный акт терроризма. Мы напоминаем международному сообществу и МАГАТЭ о необходимости бороться с такими проявлениями ядерного терроризма, - цитирует слова вице-президента Ирана агентство Fars.

Али Акбар Салехи добавила также, что власти Ирана оставляют за собой право на ответные действия в отношении виновных в данной аварии на ядерном объекте.

Как сообщал сайт kp.ru, этим утром на иранском ядерном объекте произошла авария, связанная с распределением электроэнергии. В результате происшествия никто не пострадал. Официальный представитель организации по атомной энергии Ирана предположил, что авария могла произойти из-за преднамеренного сабботажа.