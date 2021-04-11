Мультфильм «Душа» завоевал премию BAFTA в категории «Лучший анимационный фильм». Фото: кадр из мультфильма

Мультфильм «Душа» американских режиссеров Пита Доктера и Кемпа Пауэрса завоевал премию BAFTA в категории «Лучший анимационный фильм». 74-я церемония вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств прошла в это воскресенье, 11 апреля.

Церемония вручения премии BAFTA состоялась в Альберт-холле в отсутствии публики на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Перед тем, как перейти к объявлению победителей, ведущие мероприятия почтили память умершего накануне принца Филиппа, супруга Елизаветы II, отметив его усилия по поддержке британского искусства.

Победу в категории «Лучший анимационный фильм» одержала анимационная лента «Душа», в номинации «Лучшая операторская работа» победил оператор Джошуа Джеймс Ричардс за фильм «Земля кочевников». Награду за адаптированный сценарий получили Флориан Зеллер и Кристофер Хэмптон, снявшие фильм «Отец».

В текущем 2021 году Британская академия кино и телевизионных искусств решила увеличить число номинаций в нескольких категориях, чтобы шире представлять работы женщин, а также темнокожих кинематографистов и актеров.

Ранее мультфильм «Душа» Пита Доктера и Кемпа Пауэрса получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший анимационный фильм».