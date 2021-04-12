Представитель Организации атомной энергии Ирана пострадал во время посещения Натанза

Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди пострадал во время посещения ядерного объекта в Натанзе. Об этом сообщает IRIB.

В Натанз чиновник прибыл для проведения осмотра места произошедшей аварии в распределительной электросети. Однако, по информации телерадиокомпании, Камальванди получил несколько ранений. Его состояние врачи оценивают как хорошее.

Ранее сообщалось, что на иранском ядерном объекте произошла авария, связанная с распределением электроэнергии. Официальный представитель организации по атомной энергии Ирана предположил, что авария могла произойти из-за преднамеренного сабботажа. Позже стало известно, что авария в распределительной электросети на ядерном объекте в Натанзе произошла в результате террористического акта.