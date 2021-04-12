Японцы прокомментировали фильм с "неудобной правдой" о Курилах

Японские читатели оценили фильм с "неудобной правдой" о Курилах Фото: Нигина БЕРОЕВА

Японские читатели оценили статью журналистки JB Press Асуки Токуямы о документальном фильме "Кунашир", посвященном жизни людей на одноименном острове.

В публикации цитируется интервью автора фильма Владимира Козлова. По его мнению, ленту будет сложно понять японцам.

- В статье не раскрыто, в чем же будет конкретно состоять "неприятная для японцев правда"? В том, что большинство жителей Кунашира не хотят возврата северных островов Японии? Так это естественно, — написал один из читателей.

Он добавил, что жители острова часто демонстрируют свою позицию плакатами и митингами, поэтому для японцев никакой "неприятной правды" нет.

Также многие пользователи призвали смириться с тем, что Курильские острова никогда не вернутся в состав Японии.

- Возврат северных территорий совершенно невозможен. Никто нам их не вернет. Надо прекращать все разговоры вокруг этого! — написал читатель под ником sno.

Ранее читатели японской газеты Yomiuri оценили планы России по развитию туризма на Южных Курилах, и настолько были настолько возмущены, что пожелали островам оказаться смытыми цунами или под лавой вулкана. В Yomiuri назвали целью таких планов по развитию туризма "закрепление незаконного захвата северных территорий".