Японцев возмутило развитие туризма на Курилах: "пусть острова цунами смоет"

Японцев возмутило развитие туризма на Курилах Фото: Иван МАКЕЕВ

Читатели японской газеты Yomiuri оценили планы России по развитию туризма на Южных Курилах, и настолько были настолько возмущены, что пожелали островам оказаться смытыми цунами или под лавой вулкана.

В статье рассказывается о том, что Россия намерена создать круглогодичный горный курорт на острове Итуруп, где должны появиться горнолыжный комплекс, отель на 700 номеров, а также обустроенные горячие источники, долина гейзеров, зоны для рыболовства, серфинга, и даже гольф-поле. Издание приводит эти данные со ссылкой на сахалинские власти.

В Yomiuri назвали целью таких планов по развитию туризма «закрепление незаконного захвата северных территорий». Авторы статьи полагают, что это не единственный проект России на Курилах, среди других - зоны экотуризма «Южные Курилы», строительство мусороперерабатывающего завода на Кунашире, а также размещение военных.

«Пусть эти северные острова либо цунами смоет, либо там разразится извержение одного из вулканов!», - написал в ответ один из пользователей.

«Пора понять, что северные острова к нам не вернутся, и полностью перестроить всю политику в отношении России!», - заявил другой.

«Нам нужно занять гораздо более жесткую линию по отношению ко всем этим Россиям, Китаям и Южным Кореям!», - считает еще один пользователь.

По словам еще одного читателя Россия «распоясалась», а виновата в этом Япония, которая ослабела.

«Ну это же, как дважды два четыре! Как вы не поймете? Пока Россия не исчезнет с лица земли, никакие острова к нам не вернутся!» - добавил другой пользователь.

Один из читателей предложил попытаться выкупить северные острова, но до этого прекратить с Россией всякое экономическое сотрудничество.

«Не иначе, русские собираются приглашать туда японских туристов?!» - поинтересовался один из читателей.

Как писал сайт kp.ru, ранее японцы призвали готовиться к войне с Россией из-за военных учений на Курильских островах.

Напомним, Япония оспаривает территориальную принадлежность четырех островов Курильской гряды (Хабомаи, Кунашир, Итуруп и Шикотан), ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. На данный момент мирного договора не существует, и Токио время от времени поднимает вопрос о принадлежности остовов.