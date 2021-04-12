Страны Прибалтики впервые отказались от российской электроэнергии

Прибалтийские страны впервые отказались от российской электроэнергии Фото: Евгения ГУСЕВА

Прибалтийские страны впервые полностью отказались от российской электроэнергии. Отключение произошло на два дня — 8 и 11 апреля.

В это же время проходило тестовое отключение ЛЭП между Белоруссией и Литвой. Это было нужно перед полным выходом балтийских стран из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва). Источник "Коммерсанта" сообщил, что причин для полного отказа от импорта не было. Но это было сделано без объяснения причин.

В результате этого энергоцены в европейской части России и на Урале снизились на 1-3%. В Литве после наращивания поставок из Польши и Швеции они, наоборот, поднялись на 8,5%.

Ранее в Минэнерго РФ оценили риски отсоединения Украины от единой энергосистемы. В ведомстве считают, что это никак не отразится на России. В апреле 2020 года Украина приостановила импорт электроэнергии из РФ из-за пандемии коронавирусной инфекции. Однако в феврале 2021 года поставки были возобновлены.