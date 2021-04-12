Дмитрий Рогозин рассказал о потерянных из-за санкций США контрактах Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Несколько заказчиков отказались от запусков на российских ракетах из-за санкций США против России. Об этом рассказал гендиректор "Роскомоса" Дмитрий Рогозин.

- Я знаю несколько подобных ситуаций, когда заказчики хотели бы лететь именно на наших ракетах, но из-за американских подлых санкций были вынуждены отказаться. Это в случае, если в космическом аппарате есть комплектующие made in USA, — цитирует Рогозина ТАСС.

Он отметил, что "Роскосмос" остается крайне привлекательным по предлагаемой цене пусковой услуги и стоимости разработки космических аппаратов в интересах заказчика. Однако американские санкции заставляют заказчиков либо совсем отказываться от услуг России, либо искать в стране альтернативные варианты решения вопросов.

Ранее Дмитрий Рогозин в своем праздничном обращении по случаю 60-летия с первого полета советского человека в космос, заявил о приближающихся важных изменениях в космической отрасли. Он рассказал о планах РФ перехода на новую ракетно-космическую технику и старт лунных исследований.