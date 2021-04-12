Вассерман объяснил, почему радиоактивная вода из «Фукусимы -1» не угрожает океану Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Япония обсуждает возможность сброса в Тихий океан воды с атомной электростанции «Фукусима-1». Публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман объяснил, как данное решение скажется на мировом океане.

Вода была очищена от радиоактивных частиц воды и находилась в отстойниках с 2011 года.

- Значительная часть радиоактивных ядер элементов, растворенных в фукусимской воде уже распалась. Сложно точно говорить об уровне загрязнения, но полагаю, что радиоактивность успела упасть за эти годы в десятки раз. Даже если что-то осталось, то после растворения в мировом океане, уровень будет почти неощутим, - отметил Анатолий Вассерман в беседе с ФАН.

Тем не менее, он не торопится называть предложенный Японией сценарий оптимистичным.

- Думаю, что риск от решения, которое предлагает Япония, не велик. Но возможны варианты решения и получше. Существуют надежные способы извлечения этих радиоактивных примесей из воды и их перевода в менее свободные формы, - заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что работы по сбросу могут начаться в 2022 году. На то, чтобы слить воду из тысячи резервуаров уйдут десятилетия.