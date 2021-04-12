Серафима Холина сыграла роль ведущей показа мод в "Бриллиантовой руке" Фото: www.youtube.com

Умерла Серафима Холина, актриса из фильма «Бриллиантовая рука». Она скончалась на 98-м году жизни в Москве.

Как сообщает Пятый канал, звезду отечественного кинематографа обнаружила ее дочь. Она уже много лет жила вместе с матерью в квартире на проспекте Вернадского. Актрисе шел 98-й год оставаться одной было опасно.

Утром женщина зашла навестить мать в ее комнату, а та не подавала признаков жизни. Пока о причинах смерти не сообщается, но известно, что в последние годы женщина страдала от болезни Альцгеймера.

О месте и дате похорон будет объявлено позже.

Зрителям Серафима Холина знакома своими ролями в десятках фильмов.

"Легким движением руки брюки превращаются, брюки превращаются… превращаются брюки… в элегантные шорты", - именно эту фразу Серафима Холина произнесла в

«Бриллиантовой руке».

А еще она снималась в картинах «Метель», «Аннушка», «Вихри враждебные», «Доброе утро», «Жених с того света» и других.

Актриса играла в Центре театра и кино под руководством Никиты Михалкова, а еще занималась озвучкой. Ее голосом в советском кино говорили Софи Лорен, Моника Витти, Мари Дюбуа и другие известные актрисы.