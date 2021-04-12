Вице-премьер Чехии заявил, что страна должна одной из первых в ЕС купить "Спутник V" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чехия должна быть одной из первых стран Европейского союза, которые купят российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» после того, как этот препарат получит регистрацию Европейского агентства лекарственных средств. Такое заявление сделал первый вице-премьер и глава Министерства внутренних дел республики Ян Гамачек.

«Мы должны быть готовы немедленно приобрести "Спутник V" для вакцинации жителей республики сразу же после того, как препарат получит сертификацию ЕМА», - подчеркнул политик.

По его мнению, Чехия, по примеру Германии, должна предварительно договориться с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о закупке необходимого количества российского препарата.

При этом Гамачек исключил возможность использования российской вакцины в Чехии без одобрения препарата ЕМА. «Никто не будет проводить вакцинацию несертифицированной вакциной», - заявил он, призвав «прекратить идеологическую дискуссию о российском препарате».

Напомним, ранее сайт kp.ru писал об опоросе, согласно которому почти половина жителей Чехии среди тех, кто намерен пройти вакцинацию от коронавируса, хотели бы привиться российской вакциной «Спутник V», если бы Минздрав республики предоставило разрешение на применение препарата без регистрации в Евросоюзе.