Решения о закрытии или ограничении авиасообщения России с Турцией пока не принято Фото: Иван ВИСЛОВ

Решения о закрытии или ограничении авиасообщения России с Турцией на данный момент не принято. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к членам оперштаба, который сообщил, что заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом по данному вопросу в понедельник, 12 апреля, в очном или заочном формате не назначено.

«На данный момент решения о закрытии или сокращении полетной программы в Турцию нет. Заседание оперативного штаба в очном или заочном режиме сегодня не назначено», - приводит издание слова своего собеседника.

Пи этом, по данным источника радиостанции «Говорит Москва», российские власти приняли решение о закрытии авиасообщения с Турцией, а официально должны объявить об этом вечером 12 апреля.

Напомним, лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал российские власти закрыть авиасообщения с Турцией, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации в России. Ранее в республике было выявлено максимальное за время пандемии число заразившихся в сутки коронавирусом - более 55 тысяч человек.