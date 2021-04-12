В ДНР сообщили об обстрелах украинскими силовиками окраины Горловки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские силовики обстреляли из миномета окраины Горловки. Такое заявление сделали в самопровозглашённой Донецкой народной республике.

Как уточнил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские силовики обстреляли поселок Доломитное, расположенный на окраине Горловки. По его словам, было выпущено 14 мин калибром 120 миллиметров.

«Сегодня в 18.35 нами был зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Новолуганское - Доломитное», - заявил представитель ДНР.

Исполняющий обязанности главы городской администрации Горловки Иван Приходько рассказал о том, что в ходе обстрелов один человек получил ранения.

«Ранен мирный житель, 1963 года рождения, по адресу: улица Рыбалко, 212, поселок Зайцево. Ранение руки, ноги и головы», - сообщил он.

Напомним, 3 апреля представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сообщил, что украинские вооруженные силы сбросили с беспилотника взрывное устройство на поселок Александровка. В результате от осколочных ранений погиб четырехлетний ребенок и пострадали двое взрослых.