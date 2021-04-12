Путин: Россия должна достойно поддержать статус одной из ведущих космических держав Фото: REUTERS

Россия должна достойно поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав. Об этом в понедельник, 12 апреля, заявил российский президент Владимир Путин в ходе совещания о развитии космической отрасли страны.

- Россия будет и дальше развивать международные программы. Мы готовы принимать участие в работе с нашими партнерами в космосе. В этом новом веке наше государство должно достойно поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, поскольку космическая отрасль связана напрямую и с обороной. Надо использовать преимущества в космической отрасли для укрепления обороноспособности государства, - подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства поручил правительству России подготовить меры по достижению приоритетов в космической отрасли. Он отметил также, что динамика ситуации в РФ и в мире в целом потребовать уточнить приоритеты и сроки исполнения задач в космической отрасли.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня глава государства во время поездки в Энгельс посетил новый Парк покорителей космоса на месте приземления Юрия Гагарина. Владимир Путин возложит цветы к установленному там памятнику космонавту.