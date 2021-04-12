Путин поздравил работников ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин поздравил ветеранов и работников ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики. В России сегодня отмечается 60-летие первого полета человека в космос.

В этот понедельник, 12 апреля, российский лидер посетил Саратовскую область, где в настоящее время проводит совещание по вопросам развития космической отрасли в РФ.

- Хочу поздравить всех ветеранов, работников ракетно-космической отрасли с праздником, с Днем космонавтики, и с 60-летием первого полета человека в космос - полета нашего соотечественника Юрия Алексеевича Гагарина, - объявил Владимир Путин.

День космонавтики был утвержден указом президиума Верховного совета СССР от 9 апреля 1962 года. Отмечается праздник в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного ровно 60 лет советских летчиком-космонавтом Юрием Гагариным на корабле «Восток».

Как сообщал сайт kp.ru, Владимир Путин на сегодняшнем совещании отметил также, что Россия должна достойно поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав.