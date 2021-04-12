ВОЗ: число случаев заражения коронавирусом в мире растет седьмую неделю подряд Фото: REUTERS

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире увеличивается на протяжении семи недель. Об этом в понедельник, 12 апреля, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, отметив, что также растет смертность среди пациентов.

Глава ВОЗ напомнил, что в январе и феврале текущего года в мире наблюдалась противоположная динамика, когда на протяжении шести недель число случаев заболевания коронавирусом снижалось. «Теперь мы седьмую неделю подряд видим рост числа случаев заболевания и четвертую неделю подряд - рост смертности», - заявил Гебрейесус в ходе брифинга в Женеве.

Как отметил директор Всемирной организации здравоохранения, коронавирус нельзя называть обычным гриппом, и экспертам еще предстоит долго изучать последствия данной инфекции для организма. На этом фоне Гебрейесус призвал граждан всех стран продолжать соблюдать защитные меры, включая ношение масок.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава ВОЗ допустил снижение эффективности вакцин от коронавируса из-за мутаций, а также заявил о необходимости глобальной солидарности стран в борьбе с пандемией, поскольку разделенный мир вряд ли сможет справиться с таким испытанием как COVID-19.