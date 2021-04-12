Оперштаб обсуждает возможность приостановки авиасообщения между Россией и Танзанией Фото: Иван ВИСЛОВ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом обсуждает возможность приостановки авиасообщения России с Танзанией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Также (кроме Турции) обсуждается приостановка авиасообщения с Танзанией», - приводит издание заявление собеседника, знакомого с обсуждениями вопросов приостановки международного авиасообщения в оперативном штабе.

Как писал сайт kp.ru, согласно источникам СМИ, Оперштаб принял решение приостановить авиасообщение России и Турции на полтора месяца. По данным источников, речь идет о периоде с 15 апреля по 1 июня. Отмечается, что в первую очередь ограничения коснутся чартерных перевозок, коснется ли данный запрет регулярных перевозок, собеседники агентства не сообщили. По словам одного из источников, эвакуации российских туристов не будет, а произойдет их плановый вывоз.