Оперштаб приостановит авиасообщение России и Турции с 15 апреля по 1 июня 2021 Фото: Иван ВИСЛОВ

Оперштаб принял решение приостановить авиасообщение России и Турции на полтора месяца - с 15 апреля по 1 июня. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в одной из российских авиакомпаний, а также топ-менеджера крупного туроператора, и федерального чиновника.

Как уточняется, речь идет в первую очередь о чартерных перевозки, коснется ли данное ограничение регулярных перевозок, собеседники агентства не сообщили. По словам одного из источников, эвакуации российских туристов не будет, а произойдет их плановый вывоз.

При этом ранее ТАСС со ссылкой на источник, близкий к членам оперштаба, сообщил, что Решения о закрытии или ограничении авиасообщения России с Турцией пока не принято, заседание оперативного штаба по данному вопросу в понедельник, 12 апреля, не назначено.

Напомним, лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал российские власти приостановить авиасообщения с Турцией, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации в России. Ранее в республике выявили рекордное число заразившихся коронавирусом - более 55 тысяч человек за сутки.

Как писал сайт kp.ru, Турция рассчитывает взять под контроль ситуацию с коронавирусом до середины мая, когда начнется курортный сезон.