Попова: ситуация с коронавирусом ухудшилась в 21 стране, с которой Россия открыла авиасообщение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ситуация с пандемией коронавирусной инфекции в мире до сих пор не стабилизировалась. Эпидемиологическая обстановка за последнюю неделю ухудшилась в 21 стране из тех, с которыми Россия открыла авиационное сообщение. Об этом в понедельник, 12 апреля, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

- Если говорить о ситуации в тех государствах, с которыми у российской стороны открыто авиасообщение, то из 30 таких стран в 21 за прошедшие три недели мы наблюдаем некоторую дестабилизацию ситуации. Наиболее высокие показатели заболеваемости в настоящее время фиксируются в Турции, возвращающиеся оттуда россияне завозят самые разные мутировавшие штаммы, - объяснила главный санитарный врач России.

Как ранее писал сайт kp.ru, Россия с 15 апреля до 1 июня этого года приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией на фоне значительного роста числа инфицированных коронавирусной инфекцией в этих государствах.