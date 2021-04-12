Ростуризм: эвакуации туристов из Турции и Танзании не будет Фото: REUTERS

Эвакуации туристов из Турции и Танзании не будет. Организованные туристы, которые в настоящее время находятся в этих странах, смогут вернуться домой в Россию планово, в соответствии с датами окончания тура. Об этом в понедельник, 12 апреля, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Напомним, Россия с 15 апреля до 1 июня текущего 2021 года приостановит регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за неблагополучной ситуации с коронавирусом в этих странах.

Руководитель Ростуризма сообщила, что российские путешественники, которые решат вернуться раньше даты окончания тура, смогут это сделать по согласованию со своим туроператором. В некоторых случаях будут возможны переносы дат обратного вылета на более ранние сроки.

- Если речь идет о турах с вылетов в Турцию или Танзанию до 1 июня, то мы советуем рассмотреть возможность переноса поездки на более поздние даты или выбрать иные направления. Наше ведомство будет оказывать путешественникам максимальное содействие. Мы понимаем, что эти ограничения ставят людей и бизнес в непростые условия, - отметила Зарина Догузова.

Она объяснила, что Ростуризм подготовил комплекс мер поддержки для туроператоров, в который входят отмена взносов в Резервный фонд, а также сокращение и отсрочка уплаты взносов в ФПО Турпомощи в 2021 году. Кроме того, в РФ рассматривают субсидию туроператорам за вывозные рейсы, по аналогии с 2020 годом.