Путин предложил увеличить зарплату космонавтам на 50-70% Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин в День космонавтики предложил увеличить должностной оклад космонавтам. Глава государства объявил о решении повысить на 50 процентов зарплаты тем, кто слетал в космос, и на 70 процентов тем, кто еще готовится полететь. Об этом президент РФ заявил в понедельник, 12 апреля, в ходе совещания по развитию космической отрасли в стране.

- Предлагаю на 50 процентов увеличить должностной оклад тех, кто слетал в космос, кто занимает позиции заметные в отряде космонавтов. И на 70 процентов для тех, кто еще не летал и готовится стать космонавтом. Также все это должно отражаться и на надбавках. Рассчитываю, что общий объем доходов будет для российских космонавтов заметен, - отметил Владимир Путин.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что сегодня российский лидер поздравил ветеранов и работников ракетно-космической отрасли с 60-летием первого полета человека в космос. Сегодня Владимир Путин во время поездки в Саратовскую область посетил новый Парк покорителей космоса на месте приземления Юрия Гагарина, возложив цветы к установленному там памятнику первому космонавту.