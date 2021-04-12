Глава Минздрава Турции заявил о самом сложном периоде с начала пандемии коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Турция в настоящее время переживает самый сложный период с начала пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 12 апреля, сообщила глава турецкого министерства здравоохранения Фахреттин Коджа в ходе брифинга в Анкаре.

Министр отметил, что в республики в скором времени может приехать российская делегация, которая оценит эпидемиологическую обстановку с коронавирусом в туристических регионах Турции.

- Мы находимся в постоянном контакте с коллегами из России. Российская делегация приедет оценить те туристический регионы, где введена практика сертификации здорового туризма. После этого их подход может измениться, - отметил Фахреттин Коджа.

Глава Минздрава Турции сообщил, что в настоящее время не менее 80 процентов населения Турции живут в городах с очень высоким риском заражения инфекцией. При этом 85 процентов новых случаев заражения среди жителей Турции приходится на британский штамм коронавируса.

Коджа добавил также, что турецкая сторона продолжает переговоры с РФ по поводу возможных поставок российской вакцины «Спутник V».

Напомним, сегодня Россия приняла решение приостановить авиационное сообщение с Турцией, а также с Танзанией с 15 апреля до 1 июня текущего года на фоне значительного ухудшения эпидемиологической ситуации в этих государствах.