При стрельбе в школе Ноксвилла погиб один человек

На месте происшествия работает полиция Фото: REUTERS

При стрельбе в школе американского города городе Ноксвилл (штат Теннесси) погиб по меньшей мере один человек, полиция задержала одного подозреваемого. Об этом со ссылкой на местные правоохранительные органы сообщает издание breaking 911.

Ранее сообщалось о нескольких раненых, а также о том, что среди пострадавших – офицер полиции. По предварительным данным, его жизни ничего не угрожает, о состоянии остальных раненых пока ничего неизвестно. Число людей, получивших ранения, уточняется. Отмечается, что место происшествия до сих пор оцеплено сотрудниками экстренных служб, ведется расследование. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что в понедельник, 12 апреля, произошла стрельба на территории школы Austin-East Magnet в городе Ноксвилл. Сообщалось также, что полиция разыскивает стрелявших, расследование находится в «активной фазе».