Лавров: Россия активно работает над отказом от западных платёжных систем

Министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью агентству IRNA сообщил, что в нашей стране ведется активная работа над отказом от западных платёжных систем.

Он отметил, что в министерстве считают «важным наращивать усилия по снижению санкционных рисков и потенциальных издержек для экономоператоров».

Как пояснил глава российского МИД, речь идёт о шагах, направленных на «постепенную дедолларизацию национальных экономик, переход к взаиморасчётам в национальных или альтернативных доллару валютах и отказ от использования контролируемых Западом международных платёжных систем».

«В России мы этим уже активно занимаемся. Видим на этом направлении большие перспективы для взаимодействия со всеми заинтересованными иностранными партнёрами», - добавил министр.

Он также отметил, что позиция Москвы в отношении санкционной политики Вашингтона остается неизменной.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в интервью китайским журналистам Сергей Лавров сказал, что России и Китаю нужно отходить от доллара и контролируемых Западом платежных систем, чтобы снизить возникающие из-за западных санкций риски и укрепить самостоятельность обеих стран.

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