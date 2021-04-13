В Мексике 30 военнослужащих задержаны по подозрению в похищении людей

В Мексике задержаны 30 военнослужащих по подозрению в похищении людей Фото: REUTERS

В Мексике по подозрению в похищении людей в районе Нуэво-Ларедо в штате Тамаулипас на северо-востоке страны в 2014 году задержаны 30 военнослужащих, сообщает мексиканское министерство военно-морского флота (ВМФ).

В частности, в заявлении ВМФ говорится, что и в этом, и во всех случаях, когда представители военно-морского ведомства могут быть причастны к совершению преступлений, министерство «будет действовать в строгом соответствии с законодательством». Подробности того, что именно произошло в штате Тамаулипас семь лет назад, в документе не приводятся, передает ТАСС.

Между тем, как писал сайт kp.ru, в 2014 году из Мексики поступали сообщения о похищении нескольких десятков людей. В частности, тогда были похищены и убиты 43 студента педагогического колледжа, а после столкновений с полицией в ходе акций протеста снова бесследно исчезли около 30 учащихся того же заведения.

В начале апреля этого года в столице страны проходили протестные акции, поводом для которых стала гибель мигрантки из Сальвадора при задержании в штате Кинтана-Роо. Виктория Саласар скончалась после того, как один из правоохранителей довольно долго прижимал ее коленом к земле.