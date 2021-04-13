Китай призвал Японию пересмотреть вопрос сброса воды с "Фукусимы-1" в океан

Власти Китая призвали Японию пересмотреть вопрос сброса воды с "Фукусимы-1" в океан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МИД КНР заявил, что Китай призывает Японию пересмотреть вопрос утилизации воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" не сбрасывать воду в океан без проведения консультаций.

В ведомстве отметили, что страна выражает свою обеспокоенность, как "близкий сосед Японии и заинтересованная сторона".

- Мы призываем японскую сторону осознать свою ответственность, придерживаться научного подхода, выполнять свои международные обязательства и надлежащим образом отреагировать на серьезные опасения международного сообщества, соседних стран и своих граждан, — говорится в заявлении министерства.

В китайском МИД призвали Японии не начинать утилизацию воды до всесторонних консультаций и достижения консенсуса с заинтересованными странами.

Напомним, Японское правительство во вторник, 13 апреля, официально разрешило слить очищенную от радиоактивных частиц воду с пострадавшей при землетрясении 11 марта 2011 года атомной электростанции (АЭС) "Фукусима-1" в Тихий океан.