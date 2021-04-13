Очищенную от радиоактивных частиц воду с АЭС «Фукусима» сольют в океан

Сейчас в стальных баках на территории «Фукусимы-1» скопилось более 1,25 миллиона тонн воды Фото: REUTERS

Японское правительство во вторник, 13 апреля, официально разрешило слить очищенную от радиоактивных частиц воду с пострадавшей при землетрясении 11 марта 2011 года атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» в Тихий океан, передает агентство Kyodo.

Отмечается, что окончательное решение по этому вопросу было принято на совещании глав заинтересованных министерств и ведомств во главе с премьером Японии Ёсихидэ Сугой, а процесс подготовки к сбросу воды в океан займет примерно около двух лет.

Напомним, как писал сайт kp.ru, возможность слить более 1,25 миллиона тонн очищенной от большинства опасных радиоактивных веществ воды в океан обсуждалось в стране Восходящего Солнца несколько лет. Местные жители выступали против такого шага из опасений, что это может повредить морской среде и «убить» рыболовную отрасль.

Ранее публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман объяснил, почему вода с «Фукусимы» океану не угрожает.