Единая электронная платформа для центров занятости появится в России

Большинство услуг центров занятости станут электронными Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В России планируется создать единую платформу для центров занятости и перевести большую часть из них в электронный формат. Благодаря введению единой системы соискатели смогут узнавать об интересных вакансиях по всей стране.

Соответствующий законопроект передан на рассмотрение в Госдуму, его обсудят на заседании во вторник, 13 апреля.

«Граждане и работодатели в целях получения государственных услуг в области содействия занятости населения вправе обращаться в органы службы занятости лично или в электронной форме с использованием личного кабинета на единой цифровой платформе или портале госуслуг», - приводит текст документа «Российская газета».

Благодаря созданию электронной платформы безработным больше не придется собирать пакет документов для обращения в центр занятости, поскольку все данные о его предыдущих работах и доходах уже будут храниться в системе в электронном виде.

Ранее россиянам рассказали, кто может рассчитывать на максимальное пособие по безработице. Такие выплаты начну получать потерявшие работу из-за ликвидации предприятия или сокращения штата, передает телеканал «360».

Добавим, в апреле в Москве Центр «Моя карьера» проведет тематические тренинги для тех, кто планирует открыть собственное дело. Занятия пройдут бесплатно, но для посещения необходимо будет заранее пройти регистрацию, передает Москва 24.