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Экономика13 апреля 2021 13:30

Песков допустил ограничение использования Visa и Mastercard в России

Ограничения могут проявляться в разных формах и это достаточно непредсказуемый процесс, сообщил официальный представитель Кремля
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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В Кремле допустили ограничение использования Visa и Mastercard

В Кремле допустили ограничение использования Visa и Mastercard

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не исключает ограничение возможности использования платежных систем Visa и Mastercard в России.

- Мы можем с уверенностью констатировать одно - что в тех или иных формах ограничения в отношении России используются целыми рядами государств... Эти ограничения проявляются в самых разных формах, это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего, — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Ранее экономист Владислав Гинько заявил, что через пять лет россияне могут отказаться от пластиковых карт. Специалист привел наблюдения ряда банков о том, как россияне активируют банковские карты. Он сообщил, что все больше россиян хотят использовать виртуальную карту через приложение на смартфоне.