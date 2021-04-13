Песков допустил ограничение использования Visa и Mastercard в России

В Кремле допустили ограничение использования Visa и Mastercard Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не исключает ограничение возможности использования платежных систем Visa и Mastercard в России.

- Мы можем с уверенностью констатировать одно - что в тех или иных формах ограничения в отношении России используются целыми рядами государств... Эти ограничения проявляются в самых разных формах, это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего, — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Ранее экономист Владислав Гинько заявил, что через пять лет россияне могут отказаться от пластиковых карт. Специалист привел наблюдения ряда банков о том, как россияне активируют банковские карты. Он сообщил, что все больше россиян хотят использовать виртуальную карту через приложение на смартфоне.