Китай планирует наращивать сотрудничество с Россией в космосе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китайские власти планируют наращивать сотрудничество с Россией по реализации совместных проектов в области космонавтики, сообщил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Китай в 2021 году продолжит продвигать сотрудничество с Россией в области космонавтики по широкому перечню направлений. Мы также стремимся объединить усилия со всеми заинтересованными сторонами для поддержания мира и безопасности в космическом пространстве", - сказал он на брифинге.

Дипломат отметил, что сотрудничеству РФ и КНР в области космонавтики уже более полувека - это образец "международного взаимодействия в данной сфере. Он подчеркнул, что проблема безопасности космического пространства - это вызов для всего человечества.

Лицзянь рассказал, что Пекин против милитаризации космоса. В сотрудничестве с РФ будет проходить продвижение переговоров, нацеленных на обеспечение контроля над вооружениями в космосе "путем установления соответствующих правовых норм".

Ранее стало известно, что Россия и КНР подпишут меморандум о сотрудничестве по лунной станции. Также Роскосмос и CNSA подписали программу сотрудничества в области космоса на 2018-2022 годы, в которую входит изучение Луны и дальнего космоса.