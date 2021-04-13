Туроператоры ждут открытия Кипра и Греции вместо Турции Фото: Евгения ГУСЕВА

Туроператоры ждут открытия Кипра и Греции вместо Турции, авиасообщение с которой ограничили на полтора месяца. Такое заявление в эфире Радио «Комсомольская правда» сделал президент Союза туристических агентств Сергей Голов, указав и на эпидситуацию в Болгарии, которая, по его словам, легче.

«Сказали, что Кипр должен открыться …В Болгарии ситуация легче. Они в этом году закупают нашу вакцину. Я думаю, что в ближайшее время», - сказал специалист, но напомнил, что сезон в Болгарии начинается в середине июня, а в Турции уже 26-27 градусов тепла.

Напомним, днем ранее, 12 апреля, было принято решение приостановить авиасообщение с Танзанией и Турцией в период с 15 апреля по 1 июня. При этом регулярное авиасообщение между Москвой и Стамбулом сохранится, но будет ограничено двумя рейсами в неделю на взаимной основе. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что стабилизации в мире по коронавирусу пока не наблюдается. По ее словам, большинство заболевших COVID-19 россиян возвращаются из Турции

Как писал сайт kp.ru, российские авиакомпании сообщили о своей готовности вернуть деньги за билеты в Турцию и Танзанию.