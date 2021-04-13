В Турции ужесточат ограничения по коронавирусу Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган объявил об ужесточении ограничений в Турции в связи с ростом случаев заражения коронавирусной инфекцией. Согласно новым правилам, увеличивается продолжительность комендантского часа, а также запрещается междугороднее сообщение.

«Мы приняли решение оставить практику комендантских часов в выходные дни, но в будние дни период комендантского часа изменился. Теперь на улицу будет запрещено выходить с 19:00 до 05:00», - заявил турецкий лидер.

Новые правила вступят в силу со среды, 14 апреля.

Как писал сайт kp.ru, Турция рассчитывает взять под контроль ситуацию с коронавирусом до середины мая, когда начнется курортный сезон. Напомним, по данным Минздрава республики, суточный прирост случаев заражения COVID-19 в стране в минувший четверг, 15 апреля, в седьмой раз за последние десять дней обновил рекорд. Тогда за 24 часа зарегистрировали 55 941 инфицированных. В пятницу и субботу, 16 и 17 апреля, также выявили близкие к рекордным показателям суточного прироста - 55 791 и 52 676 случаев коронавируса.